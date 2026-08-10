Janus Parent Aktie
WKN DE: A3CRY6 / ISIN: US47103N1063
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Janus Parent präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Janus Parent präsentiert am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,141 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,68 Prozent auf 238,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 228,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,522 USD, gegenüber 0,380 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 956,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 884,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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