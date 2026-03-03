Janus Parent Aktie

WKN DE: A3CRY6 / ISIN: US47103N1063

03.03.2026 07:01:06

Ausblick: Janus Parent präsentiert Quartalsergebnisse

Janus Parent präsentiert in der am 04.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,125 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Janus Parent mit einem Umsatz von insgesamt 217,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 230,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,79 Prozent verringert.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,549 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,490 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 875,3 Millionen USD, gegenüber 963,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

