Japan Airlines Aktie
WKN DE: 855181 / ISIN: JP3705200008
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Japan Airlines gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Japan Airlines gibt am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 2,67 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Japan Airlines noch ein Gewinn pro Aktie von 60,04 JPY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Japan Airlines in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,23 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 514,56 Milliarden JPY im Vergleich zu 471,08 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 208,25 JPY, gegenüber 306,96 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 2.183,29 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.012,52 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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