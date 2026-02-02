Japan Airlines Aktie

WKN DE: 855181 / ISIN: JP3705200008

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Japan Airlines gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Japan Airlines wird am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 89,36 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Japan Airlines 94,28 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,32 Prozent auf 519,58 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Japan Airlines noch 484,12 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 289,53 JPY, gegenüber 245,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 1.991,49 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.844,10 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

