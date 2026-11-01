Japan Airlines Aktie
WKN DE: 855181 / ISIN: JP3705200008
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Japan Airlines präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Japan Airlines gibt am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 87,11 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Japan Airlines ein EPS von 90,07 JPY je Aktie vermeldet.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 564,92 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 512,84 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 208,95 JPY im Vergleich zu 306,96 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 2.197,48 Milliarden JPY, gegenüber 2.012,52 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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