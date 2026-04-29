Ausblick: Japan Airlines verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Japan Airlines wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 47,00 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 36,63 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,99 Prozent auf 490,17 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 458,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 283,39 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 245,09 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2.005,80 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1.844,10 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at