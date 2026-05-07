Ausblick: Japan Airport Terminal präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Japan Airport Terminal wird am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 44,22 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Japan Airport Terminal noch 93,85 JPY je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 68,37 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 74,77 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 276,34 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 295,61 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 293,73 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 269,92 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at