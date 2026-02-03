Ausblick: Japan Airport Terminal verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Japan Airport Terminal äußert sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 79,75 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Japan Airport Terminal einen Gewinn von 72,90 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Japan Airport Terminal 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 75,56 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Japan Airport Terminal 69,80 Milliarden JPY umsetzen können.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 261,27 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 295,61 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 291,98 Milliarden JPY, gegenüber 269,92 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at