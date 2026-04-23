Ausblick: Japan Aviation Electronics Industry öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Japan Aviation Electronics Industry lädt am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 45,32 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,36 Prozent erhöht. Damals waren 42,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Japan Aviation Electronics Industry 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 59,28 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Japan Aviation Electronics Industry 55,19 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 115,08 JPY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 172,05 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 225,97 Milliarden JPY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 221,64 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at