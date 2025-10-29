Japan Aviation Electronics Industry Aktie
WKN: 864074 / ISIN: JP3705600009
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Japan Aviation Electronics Industry stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Japan Aviation Electronics Industry wird am 30.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 56,34 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 51,89 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,49 Prozent auf 57,61 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 162,27 JPY je Aktie, gegenüber 172,05 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 226,36 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 221,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
