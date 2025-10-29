Japan Aviation Electronics Industry Aktie

Japan Aviation Electronics Industry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864074 / ISIN: JP3705600009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 07:01:06

Ausblick: Japan Aviation Electronics Industry stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Japan Aviation Electronics Industry wird am 30.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 56,34 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 51,89 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,49 Prozent auf 57,61 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 162,27 JPY je Aktie, gegenüber 172,05 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 226,36 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 221,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Japan Aviation Electronics Industry Ltdmehr Nachrichten