Ausblick: Japan Aviation Electronics Industry stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Japan Aviation Electronics Industry wird am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 29,85 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Japan Aviation Electronics Industry noch 30,99 JPY je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 53,00 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 56,34 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 131,52 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 172,05 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 226,27 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 221,64 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at