Ausblick: JAPAN ELEVATOR SERVICE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

JAPAN ELEVATOR SERVICE lässt sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird JAPAN ELEVATOR SERVICE die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass JAPAN ELEVATOR SERVICE im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,85 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 9,13 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,90 Prozent auf 15,89 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte JAPAN ELEVATOR SERVICE noch 13,83 Milliarden JPY umgesetzt.

6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 40,91 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 31,05 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 57,33 Milliarden JPY, gegenüber 49,38 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at