Ausblick: JAPAN ELEVATOR SERVICE zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JAPAN ELEVATOR SERVICE wird am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 10,44 JPY gegenüber 7,76 JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 14,27 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 16,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,29 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 40,65 JPY je Aktie, gegenüber 31,05 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 57,14 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 49,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at