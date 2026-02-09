JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS Aktie
WKN DE: A2DM2H / ISIN: JP3389510003
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: JAPAN ELEVATOR SERVICE zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
JAPAN ELEVATOR SERVICE wird am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 10,44 JPY gegenüber 7,76 JPY im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 14,27 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 16,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,29 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 40,65 JPY je Aktie, gegenüber 31,05 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 57,14 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 49,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS CO. LTD. Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: JAPAN ELEVATOR SERVICE zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: JAPAN ELEVATOR SERVICE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: JAPAN ELEVATOR SERVICE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: JAPAN ELEVATOR SERVICE legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS CO. LTD. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS CO. LTD. Registered Shs
|1 612,50
|-2,15%