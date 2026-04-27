Ausblick: Japan Exchange Group, legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Japan Exchange Group, wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 20,79 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Japan Exchange Group, einen Gewinn von 13,58 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 31,81 Prozent auf 55,90 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 74,70 JPY, gegenüber 58,72 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 196,44 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 164,17 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at