Japan Exchange Group Aktie
WKN: A0B9K6 / ISIN: JP3183200009
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Japan Exchange Group, legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Japan Exchange Group, wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 28,05 JPY gegenüber 17,04 JPY im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Japan Exchange Group, in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,18 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 64,84 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 45,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 106,19 JPY im Vergleich zu 76,81 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 260,48 Milliarden JPY, gegenüber 199,05 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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