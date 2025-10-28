Japan Exchange Group Aktie

Japan Exchange Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9K6 / ISIN: JP3183200009

<
28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Japan Exchange Group, präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Japan Exchange Group, wird am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 17,55 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Japan Exchange Group, 15,89 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Japan Exchange Group, 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 46,80 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Japan Exchange Group, 41,61 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 65,21 JPY, gegenüber 58,72 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 178,55 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 164,17 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

