28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Japan Exchange Group, stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Japan Exchange Group, wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Japan Exchange Group, im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20,35 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 14,09 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Japan Exchange Group, in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,15 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 51,41 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 39,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 69,98 JPY im Vergleich zu 58,72 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 187,78 Milliarden JPY, gegenüber 164,17 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

