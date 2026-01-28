Japan Exchange Group Aktie
WKN: A0B9K6 / ISIN: JP3183200009
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Japan Exchange Group, stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Japan Exchange Group, wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Japan Exchange Group, im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20,35 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 14,09 JPY je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Japan Exchange Group, in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,15 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 51,41 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 39,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 69,98 JPY im Vergleich zu 58,72 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 187,78 Milliarden JPY, gegenüber 164,17 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Japan Exchange Group, Inc
|
28.01.26
|Ausblick: Japan Exchange Group, stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Japan Exchange Group, stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Japan Exchange Group, präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Japan Exchange Group, präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Japan Exchange Group, gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Japan Exchange Group, Inc
Aktien in diesem Artikel
|Japan Exchange Group, Inc
|9,10
|-2,15%