Ausblick: Japan Exchange Group, stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Japan Exchange Group, öffnet am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 27,70 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Japan Exchange Group, noch 16,42 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 49,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 65,35 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,59 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 93,89 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 76,81 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 240,21 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 199,05 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at