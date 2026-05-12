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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: JAPAN MATERIAL stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JAPAN MATERIAL wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 28,20 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 29,14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,02 Prozent auf 16,80 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 98,00 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 76,62 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 58,52 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 52,68 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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