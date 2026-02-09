JAPAN MATERIAL Aktie
WKN DE: A1JTPN / ISIN: JP3389680004
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: JAPAN MATERIAL verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
JAPAN MATERIAL wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 23,73 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte JAPAN MATERIAL noch 19,00 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 23,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 15,25 Milliarden JPY gegenüber 12,30 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 94,63 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 76,62 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 58,00 Milliarden JPY, gegenüber 52,68 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
