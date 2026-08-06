JAPAN POST BANK Aktie

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WKN DE: A14Z8L / ISIN: JP3946750001

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: JAPAN POST BANK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

JAPAN POST BANK präsentiert in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 42,47 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte JAPAN POST BANK 29,29 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll JAPAN POST BANK in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,72 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 394,82 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 504,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 187,75 JPY im Vergleich zu 147,10 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1.771,81 Milliarden JPY, gegenüber 2.746,35 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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