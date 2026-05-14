JAPAN POST BANK Aktie

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WKN DE: A14Z8L / ISIN: JP3946750001

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: JAPAN POST BANK legt Quartalsergebnis vor

JAPAN POST BANK wird am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 35,99 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 22,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 29,34 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll JAPAN POST BANK mit einem Umsatz von insgesamt 372,25 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 524,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 29,08 Prozent verringert.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 138,57 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 114,60 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1.371,63 Milliarden JPY, gegenüber 2.385,58 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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