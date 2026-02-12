JAPAN POST BANK Aktie
Ausblick: JAPAN POST BANK öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
JAPAN POST BANK lässt sich am 13.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird JAPAN POST BANK die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 32,66 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte JAPAN POST BANK 23,65 JPY je Aktie eingenommen.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 33,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 496,53 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 329,73 Milliarden JPY aus.
9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 135,24 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 114,60 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.313,63 Milliarden JPY, gegenüber 2.385,58 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
