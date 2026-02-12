Ausblick: JAPAN POST INSURANCE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JAPAN POST INSURANCE stellt am 13.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen, dass JAPAN POST INSURANCE für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 95,42 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 56,28 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 61,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1.426,46 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 885,42 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 440,89 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 322,57 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5.837,96 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 3.514,15 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at