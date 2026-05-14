JAPAN POST INSURANCE Aktie

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WKN DE: A14Z8K / ISIN: JP3233250004

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: JAPAN POST INSURANCE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

JAPAN POST INSURANCE veröffentlicht am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 36,47 JPY aus. Im letzten Jahr hatte JAPAN POST INSURANCE einen Gewinn von 34,00 JPY je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1.620,76 Milliarden JPY – ein Plus von 522,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JAPAN POST INSURANCE 260,49 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 145,58 JPY, gegenüber 107,52 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 5.774,81 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3.514,15 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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