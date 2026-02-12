Ausblick: JAPAN POST mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JAPAN POST wird am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 31,58 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,95 Prozent verringert. Damals waren 40,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1.482,53 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 46,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.775,53 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 116,91 JPY je Aktie, gegenüber 119,30 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 11.398,34 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 11.237,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

