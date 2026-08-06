JAPAN POST HOLDINGS Aktie
WKN DE: A14Z74 / ISIN: JP3752900005
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: JAPAN POST zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
JAPAN POST stellt am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 32,77 JPY je Aktie gegenüber 22,78 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll JAPAN POST in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 3.670,92 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.770,58 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 144,69 JPY, während im vorherigen Jahr noch 129,14 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12.754,37 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 11.226,24 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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