Japan Tobacco Aktie

Japan Tobacco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893151 / ISIN: JP3726800000

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Japan Tobacco gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Japan Tobacco wird am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 34,93 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -148,230 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 7,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 812,85 Milliarden JPY gegenüber 756,48 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 318,57 JPY, gegenüber 100,95 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 3.455,82 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3.149,76 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Japan Tobacco Inc. 33,28 0,54%

