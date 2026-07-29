Ausblick: Japan Tobacco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Japan Tobacco wird am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 97,56 JPY je Aktie gegenüber 91,50 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,66 Prozent auf 986,18 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 907,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 345,68 JPY im Vergleich zu 287,36 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 3.813,38 Milliarden JPY, gegenüber 3.467,68 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at