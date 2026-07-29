Ausblick: Japan Tobacco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Japan Tobacco wird am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,302 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Japan Tobacco noch 0,320 USD je Aktie eingenommen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,34 Prozent auf 6,13 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,08 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,960 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 23,75 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 23,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at