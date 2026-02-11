Ausblick: Japan Tobacco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Japan Tobacco wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,113 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Japan Tobacco -0,490 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 5,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,22 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,02 USD, gegenüber 0,330 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 22,19 Milliarden USD im Vergleich zu 20,79 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at