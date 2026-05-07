Japan Tobacco Aktie
WKN: 893151 / ISIN: JP3726800000
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Japan Tobacco legt Quartalsergebnis vor
Japan Tobacco lässt sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Japan Tobacco die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 93,47 JPY. Im Vorjahresquartal waren 88,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 877,39 Milliarden JPY – ein Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Japan Tobacco 826,98 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 337,27 JPY im Vergleich zu 287,36 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 3.738,71 Milliarden JPY, gegenüber 3.467,68 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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