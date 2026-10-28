Japan Tobacco Aktie
WKN: 893151 / ISIN: JP3726800000
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Japan Tobacco öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Japan Tobacco wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 110,87 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2,61 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 108,05 JPY je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 12,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1.012,38 Milliarden JPY gegenüber 899,49 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 367,08 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 287,36 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 3.886,92 Milliarden JPY, gegenüber 3.467,68 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Japan Tobacco Inc.
|
28.10.26
|Ausblick: Japan Tobacco öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Japan Tobacco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Japan Tobacco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Japan Tobacco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Japan Tobacco legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Japan Tobacco Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Japan Tobacco Inc.
|41,81
|0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.