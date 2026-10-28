Japan Tobacco Aktie

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WKN: 893151 / ISIN: JP3726800000

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Japan Tobacco öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Japan Tobacco wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 110,87 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2,61 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 108,05 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 12,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1.012,38 Milliarden JPY gegenüber 899,49 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 367,08 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 287,36 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 3.886,92 Milliarden JPY, gegenüber 3.467,68 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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