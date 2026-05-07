Japan Tobacco Aktie

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WKN DE: A14RTA / ISIN: US4711052054

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07.05.2026 07:01:06

Ausblick: Japan Tobacco präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Japan Tobacco stellt am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Japan Tobacco im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,296 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,290 USD je Aktie gewesen.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,43 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Japan Tobacco für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,54 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,07 USD je Aktie, gegenüber 0,960 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 23,63 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 23,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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