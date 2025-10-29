Ausblick: Japan Tobacco stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Japan Tobacco präsentiert in der am 30.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,313 USD. Dies würde einem Zuwachs von 20,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Japan Tobacco 0,260 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,08 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 10,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Japan Tobacco einen Umsatz von 5,52 Milliarden USD eingefahren.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,975 USD, gegenüber 0,330 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 23,03 Milliarden USD im Vergleich zu 20,79 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at