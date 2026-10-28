Ausblick: Japan Tobacco zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Japan Tobacco wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,347 USD aus. Im letzten Jahr hatte Japan Tobacco einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,10 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,37 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,960 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 24,42 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 23,18 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at