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WKN DE: A2DXZS / ISIN: CNE100002GF7

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Jason Furniture (Hangzhou) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jason Furniture (Hangzhou) gibt am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,450 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 400 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,090 CNY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 3,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 4,85 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,68 Milliarden CNY umgesetzt.

8 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,31 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,74 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 19,87 Milliarden CNY, gegenüber 18,41 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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