Jason Furniture Aktie
WKN DE: A2DXZS / ISIN: CNE100002GF7
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Jason Furniture (Hangzhou) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Jason Furniture (Hangzhou) wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,632 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,86 Prozent erhöht. Damals waren 0,560 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 6,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,23 Milliarden CNY gegenüber 4,89 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,30 CNY im Vergleich zu 1,74 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 19,93 Milliarden CNY, gegenüber 18,41 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jason Furniture (Hangzhou) Co Ltd Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Jason Furniture (Hangzhou) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Jason Furniture (Hangzhou) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.08.25
|Erste Schätzungen: Jason Furniture (Hangzhou) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)