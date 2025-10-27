Ausblick: Jason Furniture (Hangzhou) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jason Furniture (Hangzhou) wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,632 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,86 Prozent erhöht. Damals waren 0,560 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 6,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,23 Milliarden CNY gegenüber 4,89 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,30 CNY im Vergleich zu 1,74 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 19,93 Milliarden CNY, gegenüber 18,41 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at