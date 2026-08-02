Ausblick: Jazz Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jazz Pharmaceuticals wird sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,18 USD gegenüber -11,740 USD im Vorjahresquartal.

16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,11 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 6,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 25,29 USD je Aktie, gegenüber -5,840 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 4,51 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at