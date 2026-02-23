Ausblick: Jazz Pharmaceuticals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jazz Pharmaceuticals gibt am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,52 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Jazz Pharmaceuticals noch 3,11 USD je Aktie eingenommen.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,17 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 7,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,09 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,19 USD, gegenüber 8,65 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 4,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 4,07 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at