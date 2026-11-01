Jazz Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1JS1K / ISIN: IE00B4Q5ZN47
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Jazz Pharmaceuticals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Jazz Pharmaceuticals wird am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -4,046 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,08 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 18 Analysten von einem Zuwachs von 7,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,21 Milliarden USD gegenüber 1,13 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 14,07 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -5,840 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,73 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,27 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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