Ausblick: JB Chemicals Pharmaceuticals gewährt Anlegern Blick in die Bücher
JB Chemicals Pharmaceuticals präsentiert am 16.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 12,30 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte JB Chemicals Pharmaceuticals ein EPS von 10,46 INR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 10,61 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 10,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte JB Chemicals Pharmaceuticals einen Umsatz von 9,63 Milliarden INR eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 51,10 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 42,45 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 43,15 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 38,92 Milliarden INR im Vorjahr.
