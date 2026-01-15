J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Aktie

WKN DE: A3EV5Z / ISIN: INE572A01036

15.01.2026 07:01:06

Ausblick: JB Chemicals Pharmaceuticals gewährt Anlegern Blick in die Bücher

JB Chemicals Pharmaceuticals präsentiert am 16.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 12,30 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte JB Chemicals Pharmaceuticals ein EPS von 10,46 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 10,61 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 10,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte JB Chemicals Pharmaceuticals einen Umsatz von 9,63 Milliarden INR eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 51,10 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 42,45 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 43,15 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 38,92 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd Registered Shs 1 901,55 0,39% J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd Registered Shs

