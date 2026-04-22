Ausblick: JB Financial legt Quartalsergebnis vor

JB Financial lädt am 23.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 1032,10 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 821,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll JB Financial in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 604,73 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren noch 1.013,98 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4007,86 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3619,00 KRW je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.471,91 Milliarden KRW, gegenüber 4.116,77 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at