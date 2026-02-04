Ausblick: JB Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JB Financial lädt am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 740,62 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte JB Financial 576,00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 42,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 567,88 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 995,53 Milliarden KRW umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3711,02 KRW prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3439,00 KRW je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2.260,64 Milliarden KRW umgesetzt werden sollen, gegenüber 4.142,12 Milliarden KRW im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at