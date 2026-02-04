JB Financial Aktie

WKN DE: A1W11M / ISIN: KR7175330000

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: JB Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JB Financial lädt am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 740,62 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte JB Financial 576,00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 42,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 567,88 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 995,53 Milliarden KRW umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3711,02 KRW prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3439,00 KRW je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2.260,64 Milliarden KRW umgesetzt werden sollen, gegenüber 4.142,12 Milliarden KRW im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

JB Financial Co. Ltd.

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
