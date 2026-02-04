JB Financial Aktie
WKN DE: A1W11M / ISIN: KR7175330000
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: JB Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
JB Financial lädt am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 740,62 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte JB Financial 576,00 KRW je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 42,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 567,88 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 995,53 Milliarden KRW umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3711,02 KRW prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3439,00 KRW je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2.260,64 Milliarden KRW umgesetzt werden sollen, gegenüber 4.142,12 Milliarden KRW im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JB Financial Co. Ltd.
|
04.02.26
|Ausblick: JB Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: JB Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu JB Financial Co. Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|JB Financial Co. Ltd.
|28 400,00
|1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.