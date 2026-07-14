Ausblick: JB Hunt Transportation Services öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

JB Hunt Transportation Services wird am 15.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 22 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,73 USD. Dies würde einem Zuwachs von 32,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem JB Hunt Transportation Services 1,31 USD je Aktie vermeldete.

JB Hunt Transportation Services soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,26 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,47 USD aus. Im Vorjahr waren 6,12 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 13,09 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at