Ausblick: JB Hunt Transportation Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

JB Hunt Transportation Services gibt am 15.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 23 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,81 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei JB Hunt Transportation Services noch ein Gewinn pro Aktie von 1,53 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll JB Hunt Transportation Services in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,98 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 3,12 Milliarden USD im Vergleich zu 3,15 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 24 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,05 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,56 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 12,02 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 12,09 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at