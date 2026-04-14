Ausblick: JB Hunt Transportation Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

JB Hunt Transportation Services lässt sich am 15.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird JB Hunt Transportation Services die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden.

JB Hunt Transportation Services soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,95 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 18 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,22 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,12 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12,48 Milliarden USD, gegenüber 12,00 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at