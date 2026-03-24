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24.03.2026 07:01:06

Ausblick: JBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

JBS wird am 25.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,408 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei JBS noch ein Gewinn pro Aktie von 0,210 USD in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 12 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 22,80 Milliarden USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,93 USD, gegenüber 0,910 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 87,21 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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