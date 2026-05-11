JBS Aktie
WKN DE: A41ARP / ISIN: NL0015002J37
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: JBS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
JBS gibt am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,204 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 18,40 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,250 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 12 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 21,53 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,56 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,90 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 92,82 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 86,02 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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