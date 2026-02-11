Jcontentree Aktie

Jcontentree für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JESB / ISIN: KR7036420008

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Jcontentree zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jcontentree wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Jcontentree im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3283,000 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -191,000 KRW je Aktie gewesen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 37,72 Prozent auf 280,29 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 203,51 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

8 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -4397,125 KRW je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren -3478,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1.099,65 Milliarden KRW, gegenüber 879,46 Milliarden KRW im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Jcontentree Corp Registered Shs 7 200,00 -1,91% Jcontentree Corp Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX im Plus -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

