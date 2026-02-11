Ausblick: Jcontentree zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jcontentree wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Jcontentree im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3283,000 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -191,000 KRW je Aktie gewesen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 37,72 Prozent auf 280,29 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 203,51 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

8 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -4397,125 KRW je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren -3478,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1.099,65 Milliarden KRW, gegenüber 879,46 Milliarden KRW im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at